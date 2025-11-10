Imenik tvrtki
Microsoft
Menadžer Programa Razina

Senior Program Manager

Razine u Microsoft

Usporedi razine
  1. Program Manager I59
  2. 60
  3. Program Manager II61
    4. Prikaži 6 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
$220,241
Osnovna plaća
$166,676
Dionice ()
$32,196
Bonus
$21,369
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o plaćama
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
