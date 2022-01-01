Imenik tvrtki
Micro Focus
Micro Focus Plaće

Plaće u Micro Focus kreću se od $13,046 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $229,140 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Micro Focus. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Poslovni Analitičar
$126K
Znanstvenik Podataka
$90.2K

Financijski Analitičar
$151K
IT Tehnolog
$193K
Dizajner Proizvoda
$167K
Menadžer Proizvoda
$229K
Operacije Prihoda
$49.1K
Prodaja
$42.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$123K
Arhitekt Rješenja
$159K
Menadžer Tehničkih Programa
$160K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Micro Focus je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $229,140. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Micro Focus je $124,063.

Ostali resursi