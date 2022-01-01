Micro Focus Plaće

Plaće u Micro Focus kreću se od $13,046 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $229,140 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Micro Focus . Zadnje ažuriranje: 8/31/2025