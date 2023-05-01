Direktorij Tvrtki
Metro Plaće

Raspon plaća Metro je od $13,746 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $143,715 za Marketinške operacije na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Metro. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Administrativni asistent
$39.8K
Znanstvenik podataka
$64.4K
Marketinške operacije
$144K

Dizajner proizvoda
$74.1K
Voditelj proizvoda
$115K
Voditelj projekta
$16.4K
Prodaja
$13.7K
Softverski inženjer
$60.3K
Arhitekt rješenja
$105K
Često postavljena pitanja

Den högst betalande rollen som rapporterats på Metro är Marketinške operacije at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $143,715. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Metro är $64,405.

