Mesh.ai Plaće

Plaće u Mesh.ai kreću se od $14,325 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $105,812 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mesh.ai. Zadnje ažuriranje: 10/22/2025

Softverski Inženjer
Median $20K
Analitičar Podataka
$106K
Menadžer Proizvoda
$14.3K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mesh.ai je Analitičar Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $105,812. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mesh.ai je $20,000.

