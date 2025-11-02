Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in United States u Mercury ukupno iznosi $260K year za IC3. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $270K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercury. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
16.67%
GOD 1
16.67%
GOD 2
16.67%
GOD 3
16.67%
GOD 4
16.67%
GOD 5
16.67%
GOD 6
U Mercury, RSUs podliježu 6-godišnjem rasporedu stjecanja:
16.67% stječe se u 1st-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 4th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 5th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 6th-GOD (16.67% godišnje)
7 years post-termination exercise window.