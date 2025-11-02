Imenik tvrtki
Softverski Inženjer naknada in United States u Mercury kreće se od $132K year za IC1 do $293K year za IC4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $214K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercury. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
IC1
(Početni nivo)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

16.67%

GOD 1

16.67%

GOD 2

16.67%

GOD 3

16.67%

GOD 4

16.67%

GOD 5

16.67%

GOD 6

Tip Dionica
RSU

U Mercury, RSUs podliježu 6-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 16.67% stječe se u 1st-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 4th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 5th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 6th-GOD (16.67% godišnje)

7 years post-termination exercise window.



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Mercury in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $303,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercury za ulogu Softverski Inženjer in United States je $213,800.

