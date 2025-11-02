Prosječna Regrutер ukupna naknada in United States u Mercury kreće se od $113K do $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercury. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Prosječna Ukupna Naknada
U Mercury, RSUs podliježu 6-godišnjem rasporedu stjecanja:
16.67% stječe se u 1st-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 4th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 5th-GOD (16.67% godišnje)
16.67% stječe se u 6th-GOD (16.67% godišnje)
7 years post-termination exercise window.