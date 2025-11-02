Imenik tvrtki
Mercury
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Regrutер

  • Sve Regrutер plaće

Mercury Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in United States u Mercury kreće se od $113K do $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercury. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$123K - $146K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$113K$123K$146K$155K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Regrutер prijavas u Mercury za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

16.67%

GOD 1

16.67%

GOD 2

16.67%

GOD 3

16.67%

GOD 4

16.67%

GOD 5

16.67%

GOD 6

Tip Dionica
RSU

U Mercury, RSUs podliježu 6-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 16.67% stječe se u 1st-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 4th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 5th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 6th-GOD (16.67% godišnje)

7 years post-termination exercise window.



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Regrutер ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Mercury in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $155,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercury za ulogu Regrutер in United States je $113,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Mercury

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi