Mercury Poslovni Razvoj Plaće

Poslovni Razvoj naknada in United States u Mercury ukupno iznosi $150K year za IC2. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercury. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$169K - $193K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$149K$169K$193K$212K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

16.67%

GOD 1

16.67%

GOD 2

16.67%

GOD 3

16.67%

GOD 4

16.67%

GOD 5

16.67%

GOD 6

Tip Dionica
RSU

U Mercury, RSUs podliježu 6-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 16.67% stječe se u 1st-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 2nd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 3rd-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 4th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 5th-GOD (16.67% godišnje)

  • 16.67% stječe se u 6th-GOD (16.67% godišnje)

7 years post-termination exercise window.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Razvoj u Mercury in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $212,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercury za ulogu Poslovni Razvoj in United States je $149,400.

