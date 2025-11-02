Menadžer Tehničkih Programa naknada in United States u Mercari ukupno iznosi $113K year za MG4. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)