Mercari
Mercari Menadžer Tehničkih Programa Plaće

Menadžer Tehničkih Programa naknada in United States u Mercari ukupno iznosi $113K year za MG4. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$190K - $216K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$165K$190K$216K$241K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Tehničkih Programa u Mercari in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $240,917. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercari za ulogu Menadžer Tehničkih Programa in United States je $165,375.

