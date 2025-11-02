Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Japan u Mercari ukupno iznosi ¥32.71M year za MG6. Medijan year paketa naknade in Japan ukupno iznosi ¥16.36M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)