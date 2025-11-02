Softverski Inženjer naknada in Japan u Mercari kreće se od ¥7.47M year za MG1 do ¥14.2M year za MG4. Medijan year paketa naknade in Japan ukupno iznosi ¥12.22M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)