Menadžer Proizvoda naknada in Japan u Mercari ukupno iznosi ¥16.22M year za MG4. Medijan year paketa naknade in Japan ukupno iznosi ¥16.44M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG4
¥16.22M
¥12.86M
¥747K
¥2.61M
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)