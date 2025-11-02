Imenik tvrtki
Mercari Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in India u Mercari kreće se od ₹4.18M do ₹5.83M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹4.48M - ₹5.28M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u Mercari in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,825,583. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercari za ulogu Ljudski Resursi in India je ₹4,182,470.

