Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in Japan u Mercari kreće se od ¥8.22M do ¥11.45M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Mercari in Japan ima godišnju ukupnu naknadu od ¥11,448,013. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercari za ulogu Znanstvenik Podataka in Japan je ¥8,219,087.

