Mercari Poslovni Analitičar Plaće

Prosječna Poslovni Analitičar ukupna naknada in United States u Mercari kreće se od $210K do $293K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$225K - $265K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$210K$225K$265K$293K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Mercari in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $292,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercari za ulogu Poslovni Analitičar in United States je $210,000.

