Mendix Plaće

Raspon plaća Mendix je od $56,385 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka in Netherlands na donjem kraju do $195,975 za Marketing in United States na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Mendix. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $93.5K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $93.9K
Dizajner proizvoda
Median $72K

Poslovni analitičar
$95.2K
Analitičar podataka
$56.4K
Marketing
$196K
Voditelj softverskog inženjerstva
$93.6K
Arhitekt rješenja
$96.7K
Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Mendix je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $195,975. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Mendix je $93,733.

