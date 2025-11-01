Imenik tvrtki
Melio Payments
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Israel u Melio Payments ukupno iznosi ₪504K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Melio Payments.

Medijan paketa
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪504K
Razina
Tech Lead
Osnovna plaća
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Melio Payments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Melio Payments in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪605,771. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Melio Payments za ulogu Softverski Inženjer in Israel je ₪502,444.

