Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in Israel u Melio Payments kreće se od ₪456K do ₪635K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Melio Payments. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₪488K - ₪575K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₪456K₪488K₪575K₪635K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Melio Payments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Melio Payments in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪634,830. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Melio Payments za ulogu Znanstvenik Podataka in Israel je ₪455,776.

