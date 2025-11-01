Imenik tvrtki
Melio Payments Korisnička Služba Plaće

Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in United States u Melio Payments kreće se od $45.1K do $65.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Melio Payments. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$51.2K - $59.4K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$45.1K$51.2K$59.4K$65.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Korisnička Služba prijavas u Melio Payments za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Melio Payments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u Melio Payments in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $65,450. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Melio Payments za ulogu Korisnička Služba in United States je $45,100.

