Meituan
Meituan Hardverski Inženjer Plaće

Prosječna Hardverski Inženjer ukupna naknada in China u Meituan kreće se od CN¥403K do CN¥587K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Meituan. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

$64.9K - $73.9K
China
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Meituan in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥586,876. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Meituan za ulogu Hardverski Inženjer in China je CN¥402,855.

