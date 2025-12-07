Imenik tvrtki
Meituan
Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in China u Meituan ukupno iznosi CN¥567K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Meituan. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Medijan paketa
company icon
Meituan
Algorithm Engineer
Shanghai, SH, China
Ukupno godišnje
$79.6K
Razina
L6
Osnovna plaća
$79.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Meituan?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Meituan in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥773,675. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Meituan za ulogu Znanstvenik Podataka in China je CN¥480,223.

Ostali resursi

