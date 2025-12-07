Imenik tvrtki
Meituan
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Poslovne Operacije

  • Sve Poslovne Operacije plaće

Meituan Poslovne Operacije Plaće

Prosječna Poslovne Operacije ukupna naknada u Meituan kreće se od $73K do $104K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Meituan. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$82.7K - $94.2K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$73K$82.7K$94.2K$104K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Poslovne Operacije prijavas u Meituan za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Meituan?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Poslovne Operacije ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovne Operacije u Meituan ima godišnju ukupnu naknadu od $103,840. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Meituan za ulogu Poslovne Operacije je $73,040.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Meituan

Povezane tvrtke

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/biz-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.