Direktorij Tvrtki
Meijer
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Meijer Plaće

Raspon plaća Meijer je od $100,500 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovne operacije na donjem kraju do $180,900 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Meijer. Zadnje ažurirano: 8/9/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Znanstvenik podataka
Median $127K
Softverski inženjer
Median $106K
Poslovne operacije
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analitičar podataka
$132K
Dizajner proizvoda
$123K
Voditelj proizvoda
$147K
Voditelj softverskog inženjerstva
$173K
Arhitekt rješenja
$181K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Meijer הוא Arhitekt rješenja at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $180,900. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Meijer הוא $129,169.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Meijer

Povezane tvrtke

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi