Softverski Inženjer naknada in Spain u Medallia ukupno iznosi €83.1K year za Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in Spain ukupno iznosi €83.2K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Medallia. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***