Softverski Inženjer naknada in Spain u Medallia ukupno iznosi €83.1K year za Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in Spain ukupno iznosi €83.2K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Medallia. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Medallia?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Medallia in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €99,860. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Medallia za ulogu Softverski Inženjer in Spain je €83,165.

Ostali resursi