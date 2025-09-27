Imenik tvrtki
Medable
Medijan Menadžer Tehničkih Programa paketa naknade in United States u Medable ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Medable. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
Medable
Technical Project Manager
Palo Alto, CA
Ukupno godišnje
$120K
Razina
-
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Medable?

$160K

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Tehničkih Programa u Medable in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $169,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Medable za ulogu Menadžer Tehničkih Programa in United States je $120,000.

