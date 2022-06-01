Imenik tvrtki
Medable Plaće

Plaće u Medable kreću se od $80,400 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $333,660 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Medable. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Menadžer Tehničkih Programa
Median $120K
Financijski Analitičar
$125K
Dizajner Proizvoda
$294K

Menadžer Proizvoda
$80.4K
Softverski Inženjer
$128K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$334K
ČPP

The highest paying role reported at Medable is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $333,660. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Medable is $126,898.

Ostali resursi