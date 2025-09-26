Imenik tvrtki
McLaren Group
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

McLaren Group Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in United Kingdom u McLaren Group ukupno iznosi £72.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McLaren Group. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£72.1K
Razina
2
Osnovna plaća
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.8K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u McLaren Group?

£122K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u McLaren Group in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £75,807. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u McLaren Group za ulogu Znanstvenik Podataka in United Kingdom je £72,099.

Ostali resursi