McKinsey
McKinsey Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u McKinsey kreće se od $131K year za Junior Engineer do $293K year za Principal Architect I. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $185K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McKinsey. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Engineer
(Početni nivo)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u McKinsey?

Uključeni nazivi

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u McKinsey in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $292,933. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u McKinsey za ulogu Softverski Inženjer in United States je $175,000.

