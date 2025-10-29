Softverski Inženjer naknada in United States u McKinsey kreće se od $131K year za Junior Engineer do $293K year za Principal Architect I. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $185K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McKinsey. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
