Medijan Regrutер paketa naknade in United States u McKinsey ukupno iznosi $130K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McKinsey. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
McKinsey
Senior Reo
Boston, NY
Ukupno godišnje
$130K
Razina
2
Osnovna plaća
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
20 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u McKinsey in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $303,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u McKinsey za ulogu Regrutер in United States je $130,000.

