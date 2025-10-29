Menadžer Proizvoda naknada in United States u McKinsey kreće se od $205K year za Product Manager do $238K year za Principal. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $217K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McKinsey. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
