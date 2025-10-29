Znanstvenik Podataka naknada in United States u McKinsey kreće se od $152K year za Data Scientist do $248K year za Principal. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $170K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McKinsey. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
