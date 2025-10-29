Poslovni Analitičar naknada in United States u McKinsey kreće se od $124K year za Business Analyst do $250K year za Engagement Manager. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $134K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McKinsey. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***