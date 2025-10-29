Imenik tvrtki
McKinsey
  • Plaće
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plaće

McKinsey Poslovni Analitičar Plaće

Poslovni Analitičar naknada in United States u McKinsey kreće se od $124K year za Business Analyst do $250K year za Engagement Manager. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $134K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u McKinsey. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podnesci plata
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u McKinsey?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u McKinsey in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $250,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u McKinsey za ulogu Poslovni Analitičar in United States je $127,000.

