McGraw Hill
McGraw Hill Plaće

Plaće u McGraw Hill kreću se od $10,816 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $213,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika McGraw Hill. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $138K

Full-Stack Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $100K
Menadžer Proizvoda
Median $120K

UX Istraživač
Median $100K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $213K
Znanstvenik Podataka
$184K
Marketing
$180K
Prodaja
$10.8K
Menadžer Tehničkih Programa
$185K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u McGraw Hill je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $213,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u McGraw Hill je $137,500.

