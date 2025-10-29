Imenik tvrtki
MBition Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Germany u MBition ukupno iznosi €93.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u MBition. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
MBition
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€93.5K
Razina
L3
Osnovna plaća
€80.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€13.1K
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u MBition in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €126,323. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MBition za ulogu Menadžer Proizvoda in Germany je €93,546.

