Mazars Plaće

Plaće u Mazars kreću se od $12,060 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $112,435 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mazars. Zadnje ažuriranje: 10/22/2025

Računovođa
$47.2K
Znanstvenik Podataka
$112K
Financijski Analitičar
$58.9K

Ljudski Resursi
$12.1K
Pravni
$45.6K
Menadžment Konzultant
$80.4K
Marketing Operacije
$34.2K
Dizajner Proizvoda
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Softverski Inženjer
$56K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mazars je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $112,435. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mazars je $51,585.

