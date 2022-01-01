Mazars Plaće

Plaće u Mazars kreću se od $12,060 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $112,435 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mazars . Zadnje ažuriranje: 10/22/2025