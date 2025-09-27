Imenik tvrtki
Maven Securities
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United Kingdom u Maven Securities ukupno iznosi £152K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Maven Securities.

Medijan paketa
company icon
Maven Securities
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£152K
Razina
L2
Osnovna plaća
£106K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£45.5K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Maven Securities?

£121K

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Maven Securities in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £223,852. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Maven Securities za ulogu Softverski Inženjer in United Kingdom je £153,869.

