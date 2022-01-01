Imenik tvrtki
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Plaće

Plaće u Marsh & McLennan Companies kreću se od $20,586 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $276,375 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Marsh & McLennan Companies. Zadnje ažuriranje: 10/20/2025

Znanstvenik Podataka
Median $245K
Softverski Inženjer
Median $89K
Računovođa
$20.6K

Aktuar
$117K
Poslovni Analitičar
Median $65K
Analitičar Podataka
$60.6K
Financijski Analitičar
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Menadžment Konzultant
$30.7K
Marketing
$276K
Marketing Operacije
$95.8K
Menadžer Partnera
$221K
Menadžer Proizvoda
$102K
Menadžer Projekta
$81.2K
Prodaja
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$203K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Marsh & McLennan Companies je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $276,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Marsh & McLennan Companies je $89,000.

