Marquistech
Marquistech Plaće

Plaće u Marquistech kreću se od $22,854 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $79,855 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Marquistech. Zadnje ažuriranje: 10/20/2025

Hardverski Inženjer
$79.9K
Softverski Inženjer
$22.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Marquistech je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $79,855. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Marquistech je $50,166.

