Imenik tvrtki
Mantle
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Mantle Plaće

Plaće u Mantle kreću se od $150,750 ukupne godišnje naknade za Inženjer Upravljanja na donjoj strani do $245,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mantle. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Inženjer Upravljanja
$151K
Ljudski Resursi
$174K
Softverski Inženjer
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mantle je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $245,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mantle je $174,125.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Mantle

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Google
  • Spotify
  • SoFi
  • Amazon
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi