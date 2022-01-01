Imenik tvrtki
ManTech
ManTech Plaće

Plaće u ManTech kreću se od $61,690 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $216,240 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ManTech. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $120K

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
Median $125K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $130K

Arhitekt Rješenja
Median $143K
Znanstvenik Podataka
Median $148K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $144K
IT Tehnolog
$181K
Dizajner Proizvoda
$79.6K
Menadžer Programa
$216K
Menadžer Projekta
$196K
Regrutač
$61.7K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$145K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ManTech je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $216,240. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ManTech je $143,400.

Ostali resursi