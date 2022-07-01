Manta Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Manta kreću se od $135,926 ukupne godišnje naknade za Tehnički Menadžer Računa na donjoj strani do $179,100 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Manta. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Arhitekt Rješenja
$179K
Tehnički Menadžer Računa
$136K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Manta je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Manta je $157,513.

