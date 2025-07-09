Imenik tvrtki
Mankind Pharma
Mankind Pharma Plaće

Plaće u Mankind Pharma kreću se od $5,818 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $11,312 za Strojarki Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Mankind Pharma. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Analitičar Podataka
$5.8K
Strojarki Inženjer
$11.3K
Menadžer Proizvoda
$9.1K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Mankind Pharma je Strojarki Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $11,312. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mankind Pharma je $9,077.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Mankind Pharma

