Malt Plaće

Plaće u Malt kreću se od $68,158 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $71,800 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Malt. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Softverski Inženjer
Median $68.2K
Ljudski Resursi
$71.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Malt je Ljudski Resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $71,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Malt je $69,979.

