Imenik tvrtki
Malga
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Malga Plaće

Plaće u Malga kreću se od $35,668 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $68,075 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Malga. Zadnje ažuriranje: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni Razvoj
$35.7K
Prodaja
$68.1K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Malga je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $68,075. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Malga je $51,871.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Malga

Povezane tvrtke

  • Facebook
  • Coinbase
  • Lyft
  • Airbnb
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/malga/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.