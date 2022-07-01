MAJORITY Plaće

Plaće u MAJORITY kreću se od $66,665 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $103,317 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MAJORITY . Zadnje ažuriranje: 11/22/2025