Major League Soccer
Major League Soccer Plaće

Medijan plaće u Major League Soccer je $112,435 za Menadžer Programa . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Major League Soccer. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Menadžer Programa
$112K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Major League Soccer je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $112,435. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Major League Soccer je $112,435.

