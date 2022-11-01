Imenik tvrtki
Major League Hacking
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Major League Hacking Plaće

Plaće u Major League Hacking kreću se od $28,855 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $102,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Major League Hacking. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
$102K
Menadžer Tehničkih Programa
$28.9K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Major League Hacking je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $102,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Major League Hacking je $65,428.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Major League Hacking

Povezane tvrtke

  • Coinbase
  • Flipkart
  • Uber
  • Square
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/major-league-hacking/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.