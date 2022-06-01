Imenik tvrtki
Majesco
Majesco Plaće

Plaće u Majesco kreću se od $13,928 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $246,960 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Majesco. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025

Softverski Inženjer
Median $17.5K
Menadžer Programa
$168K
Menadžer Tehničkih Programa
$247K

Tehnički Pisac
$13.9K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Majesco je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $246,960. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Majesco je $92,885.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Majesco

Ostali resursi

