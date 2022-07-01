Imenik tvrtki
MainStreet
MainStreet Plaće

Plaće u MainStreet kreću se od $130,560 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $165,825 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika MainStreet. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Menadžer Proizvoda
Median $155K
Dizajner Proizvoda
$131K
Softverski Inženjer
$166K

Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u MainStreet je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $165,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u MainStreet je $155,000.

