Mailchimp
Mailchimp Arhitekt Rješenja Plaće

Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in Canada u Mailchimp kreće se od CA$171K do CA$249K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mailchimp. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CA$197K - CA$224K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

CA$226K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Mailchimp, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



